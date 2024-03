Rengo Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. Im Fall von Rengo hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rengo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 962 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1167,5 JPY liegt, was einer Abweichung von +21,36 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie mit "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +13,09 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Rengo-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Bewertung von 58,04, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine überverkaufte Situation, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung für die Rengo-Aktie basierend auf den analysierten Faktoren.