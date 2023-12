Rengo Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die technische Analyse der Rengo-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 916,2 JPY lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 926,8 JPY, was einer Abweichung von +1,16 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 944,51 JPY wurde analysiert und der letzte Schlusskurs wies eine Abweichung von -1,88 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Rengo insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Rengo zeigen ein neutrales Stimmungsbild. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Rengo bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung bleibt weitgehend unverändert. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Des Weiteren wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der aktuelle Wert von 30,14 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 55 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.