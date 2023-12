Rengo Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Anleger-Stimmung bei Rengo zeigt sich laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Rengo-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt auf einem ähnlichen Niveau befindet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert. Daher wird die Rengo-Aktie auch in diesem Bereich mit einem neutralen Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Rengo zeigt, dass die Aktie im kurzfristigen Zeitraum als "Schlecht" eingestuft wird, während sie im längeren Zeitraum eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung daher auf "Schlecht" aus.