Renewi löst Jubelsturm aus!

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Renewi analysiert und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Renewi in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Im vergangenen Jahr wurden 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 920 GBP, verglichen mit dem letzten Schlusskurs von 580 GBP, was einer potenziellen Steigerung von 58,62 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Renewi aktuell bei 570,38 GBP, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt jedoch ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -6,06 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur von Analysten, sondern auch von Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Eine geringe Anzahl von Beiträgen und eine kaum veränderte Stimmung deuten auf ein langfristig negatives Stimmungsbild hin. Daher wird die Aktie von Renewi bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" bewertet.