Renewi Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Aktie von Renewi wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 1 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Dies führt zu einer langfristigen Gesamteinstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Renewi, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 920 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 59,72 Prozent bedeutet. Dies ist mit der Einstufung "Gut" verbunden, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

Die Stimmung der Anleger spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen hat ergeben, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Renewi aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Renewi einen RSI7-Wert von 35,14, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie einen RSI25-Wert von 61,42, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des RSI.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden analysiert, wobei Renewi interessante Ausprägungen zeigte. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls eine negative Änderung erfahren, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Schlecht" basierend auf der Analyse der Kommunikation im Internet.

