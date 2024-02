Renewi Aktie: Das ist einfach klasse!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Renewi als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Renewi-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 35,14, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 61,42, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einschätzungen zur Aktie. Bei der Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Renewi zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Renewi auf sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Renewi diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Somit ergibt sich die Einschätzung, dass Renewi hinsichtlich der Stimmung als "Gut" einzustufen ist.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Renewi von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 1 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Renewi vor. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 920 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 576 GBP lag. Dies führt zu einer erwarteten Kursentwicklung von 59,72 Prozent, verbunden mit der Einstufung "Gut". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Renewi.