Renewi Aktie: Das ist ein Hammer

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben Renewi auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Außerdem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Renewi in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Analysten aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl von Beiträgen über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung geben Auskunft über die Stimmungslage. Die Untersuchung von Renewi ergab eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Aktie insgesamt die Note "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Renewi liegt bei 96,15, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 68, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung für Renewi ergibt aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 920 GBP, was einem Anstieg um 58,62 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.