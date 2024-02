Renewi Aktie: Der ganz große Wurf!

Renewi wird von Analysten positiv bewertet, wie aus den Daten der letzten zwölf Monate hervorgeht. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen wurde das Wertpapier im Durchschnitt als "Gut" eingestuft. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber aufgrund einer Kursprognose von 920 GBP ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 68,19 Prozent. Daher empfehlen die Analysten das Wertpapier als "Gut".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Renewi bei 567,42 GBP liegt und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -9,76 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Insgesamt ergibt sich eine Einstufung von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Renewi derzeit als "überkauft" eingestuft wird, was auf eine negative Bewertung hinweist. Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Renewi ist jedoch positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Diese Analyse zeigt, dass Renewi von Analysten positiv bewertet wird, aber die technische Analyse und der RSI deuten auf gemischte Signale hin. Die positiven Stimmungen der Anleger könnten jedoch auf zukünftige positive Entwicklungen hindeuten.