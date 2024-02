Renewi Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Aktienanalyse von Renewi zeigt gemischte Signale in Bezug auf die Stimmung und das Sentiment im Internet sowie die Bewertung durch Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Renewi in einem längeren Zeitraum eher negativ bewertet werden. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Online-Kommunikation.

Die Analysteneinschätzung für Renewi zeigt hingegen eine überwiegend positive Bewertung. In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Aktie 1 "Gut"-Einstufung und keine "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Auch das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 920 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 59,72 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertungen der Analysten ergibt sich daher insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Renewi.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt ebenfalls überwiegend positive Kommentare und Befunde in Bezug auf Renewi. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Renewi-Aktie als Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 35,14 und der RSI25 bei 61,42, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher ein gemischtes Bild für Renewi, das geprägt ist von einer positiven Einschätzung der Analysten, einer überwiegend positiven Stimmung in den sozialen Medien, und einer neutralen Bewertung nach dem Relative Strength-Index. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.