Renewi Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet erheblich beeinflusst werden. Bei einer längerfristigen Betrachtung haben wir die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung für die Bewertung berücksichtigt. Renewi zeigt interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist nach unserer Messung eine positive Veränderung auf, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 566,67 GBP für die Renewi-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 548 GBP, was einem Unterschied von -3,29 Prozent entspricht, und daher vergeben wir eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (583,9 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,15 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Renewi-Aktie führt. Somit erhält Renewi insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen überwog die Diskussion vor allem von positiven Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. In den vergangenen ein, zwei Tagen jedoch unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Renewi, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Renewi liegt bei 42,22, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".