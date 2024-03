Renewi Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Renewi liegt bei 26,32, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, und für die Renewi liegt der RSI bei 52. Dies wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertungen für Renewi abgegeben. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 920 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 60 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Renewi.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analystenmeinungen und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Renewi zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Renewi weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Renewi bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Renewi von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Gut"-Einstufung für Renewi.