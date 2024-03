Renewi Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Renewi in den sozialen Medien diskutiert, jedoch wurden keine eindeutig positiven oder negativen Meinungen veröffentlicht. Auch auf dem Meinungsmarkt wurde in letzter Zeit weder positiv noch negativ über Renewi gesprochen, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Renewi-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 87,8, was als "schlecht" bewertet wird, während der RSI25 bei 62,11 liegt und daher als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "schlechte" Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators.

Analysten haben die Aktie von Renewi in den letzten zwölf Monaten mit einer guten Einstufung versehen. Es gab keine negativen Bewertungen. Somit ergibt sich eine langfristige Einschätzung von "gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 920 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 70,06 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie von "gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung, da der Schlusskurs der Renewi-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 566,2 GBP lag, und der letzte Schlusskurs bei 541 GBP (-4,45 Prozent Unterschied) liegt. Zusätzlich liegt der letzte Schlusskurs unter dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält Renewi somit eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.