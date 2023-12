Renewi Aktie: In Lauerstellung

Analystenbewertung: Für Renewi liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten vor, was im Durchschnitt einer positiven Bewertung entspricht. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 920 GBP. Dies würde einem Anstieg um 43,97 Prozent vom letzten Schlusskurs (639 GBP) entsprechen, was einer positiven Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Renewi-Aktie von den Analysten also eine positive Bewertung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 568,14 GBP, während der aktuelle Kurs bei 639 GBP liegt, was einer Abweichung von +12,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt 608,4 GBP, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt (+5,03 Prozent Abweichung). Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Renewi-Aktie mit einer positiven Bewertung bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Renewi veröffentlicht. Die Diskussionen konzentrierten sich in den vergangenen Tagen besonders auf die positiven Aspekte des Unternehmens. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine positive Bewertung.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Renewi beträgt derzeit 47,73 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "neutral" bewertet, da der RSI-Wert bei 46,44 liegt. Insgesamt wird Renewi also als "neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.