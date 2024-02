Renewi Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Renewi ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen hervorgeht. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen wider, die darauf hinweisen, dass in den Diskussionen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt standen. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" im Hinblick auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Renewi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 568,78 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 576 GBP liegt damit auf ähnlichem Niveau, was einer positiven Differenz von 1,27 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Der Wert von 609,2 GBP liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer negativen Differenz von 5,45 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Fall mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung der Renewi-Aktie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigt sich bei Renewi eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung.

Die Analyse der Analysten zeigt, dass die Aktie von Renewi insgesamt positiv bewertet wird. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 1 "Gut"-Einstufung und keine "Schlecht"-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 920 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 59,72 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Aktie als "Gut" aufgrund der Bewertung durch die Analysten.