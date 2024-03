Renewi Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Renewi-Aktie wird von Experten einer technischen Analyse unterzogen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 567,42 GBP, während der aktuelle Kurs 547 GBP beträgt, was einer Abweichung von -3,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 606,16 GBP, was einer Abweichung von -9,76 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis, insgesamt jedoch ein neutrales Rating.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Renewi wird auch berücksichtigt. Analysten haben soziale Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Renewi diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als gut eingestuft wird.

Die Meinungen der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, werden ebenfalls berücksichtigt. Mit 1 Kaufempfehlung, 0 neutralen Empfehlungen und 0 negativen Empfehlungen wird das Unternehmen insgesamt positiv bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Renewi liegt bei 920 GBP, was einem erwarteten Anstieg des Aktienkurses um 68,19 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen auch in dieser Hinsicht eine positive Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der angibt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI-Wert von 83,93 zeigt an, dass die Renewi-Aktie derzeit überkauft ist. Auf Basis des RSI25 von 68 wird jedoch festgestellt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Bewertung für die RSI-Performance der Aktie.