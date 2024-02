Renewi Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare zu Renewi größtenteils positiv waren, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Auf Basis dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist der Relative Strength Index (RSI), der anhand von Auf- und Abwärtsbewegungen die Über- oder Unterbewertung eines Wertpapiers feststellen kann. Betrachtet man den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, so liegt dieser bei 69,23 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Beim RSI der letzten 25 Tage zeigt sich hingegen eine Überbewertung, wodurch die Aktie hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Auch die technische Analyse spielt eine Rolle, die auf der 200-Tage-Linie (GD200) basiert. Diese verläuft aktuell bei 569,19 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 549 GBP liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich jedoch ein Abstand von -9,98 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die Bewertung durch Analysten zeigt ebenfalls positive Tendenzen, da von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten alle Einstufungen als "Gut" erfolgten. Auch die Kursziele lassen ein positives Potential erkennen, da sich ein Durchschnitt von 920 GBP ergibt, was auf einen möglichen Anstieg um 67,58 Prozent vom letzten Schlusskurs ausgehend hindeutet. Insgesamt erhält Renewi somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.