Renewi Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse der Renewi-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 566,91 GBP verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 545 GBP liegt, was einem Abstand von -3,86 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 580,32 GBP, was einer Differenz von -6,09 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Einstufung als "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Renewi eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, stufen die Renewi-Aktie als "Gut" ein, da 1 Kauf- und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 920 GBP, was einer erwarteten Entwicklung von 68,81 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Stimmung für Renewi in den letzten Wochen kaum verändert hat. Es wurden keine außergewöhnlichen Aktivitäten gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.