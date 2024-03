Renewi Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Renewi liegt bei 42,22, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet hat die Renewi interessante Ausprägungen gezeigt. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Renewi-Aktie abgegeben, wovon alle eine "Gut"-Bewertung waren. Das durchschnittliche Kursziel von 920 GBP zeigt ein Aufwärtspotenzial von 67,88 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Renewi ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an zwei Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.