Renewi Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Es gab keine bedeutenden Ausschläge in der Kommunikation. Weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Renewi wurden diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -4,88 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -10,16 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Sentiment- und Buzz-Analyse konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertung 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dadurch ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Renewi-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 920 GBP zeigt ein Aufwärtspotential von 70,69 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Renewi somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.