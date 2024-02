Renewi Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Renewi als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 46,67, während der RSI25 für 25 Tage bei 61,26 liegt, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten hauptsächlich positive Bewertungen für die Aktie abgegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel für Renewi liegt bei 920 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 59,72 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Einstufung nach sich zieht.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Renewi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 568,78 GBP liegt, was nahe am aktuellen Schlusskurs von 576 GBP liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der Schlusskurs unter diesem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Renewi-Aktie auf Basis des Relative Strength Index, Analysteneinschätzungen, Sentiment und Buzz, sowie der technischen Analyse.