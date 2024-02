Renewcell AB Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index: Wenn Sie die Dynamik eines Aktienkurses bewerten möchten, können Sie auf den bekannten Relative Strength Index (RSI) zurückgreifen. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Re:newcell liegt bei 88,38, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 64,3, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird das Rating als "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Re:newcell liegt derzeit bei 47,27 SEK. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 6,54 SEK notiert, was einem Abstand von -86,16 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 8,4 SEK, was einer Differenz von -22,14 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird das Unternehmen also als "Schlecht" bewertet.

Anleger: Die Diskussionen über Re:newcell in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen gab es überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" anzusehen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Re:newcell daher bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Sentiment und Buzz: Neben harten Faktoren spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität im Netz nur eine schwache Aktivität, weshalb Re:newcell für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Re:newcell daher als "Schlecht"-Wert bewertet.