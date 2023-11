Renew Energy Global-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Renew Energy Global":

Investoren: Ein Blick auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen überwiegend positiv gegenüber Renew Energy Global eingestellt waren. Es gab 12 positive Tage und einen negativen Tag. An einem Tag war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Renew Energy Global daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt vergibt die Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating für Renew Energy Global.

Relative Stärke Index: Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem beurteilt wird, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander betrachtet. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Renew Energy Global: Der Wert beträgt aktuell 39. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, weswegen wir ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier zeigt sich, dass Renew Energy Global auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 39,83). Somit wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Renew Energy Global somit ein "Neutral"-Rating.

Analystenbewertung: Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Renew Energy Global von Analysten als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Auch im zurückliegenden Monat gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen. Daraus ergibt sich kurzfristig aus institutioneller Sicht ebenfalls eine "Gut"-Einstufung. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 8 USD. Dies entspricht einer Erwartung von 28,62 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 6,22 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Gut" für Renew Energy Global.

Stimmung und Buzz: Eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Hierbei wurden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei dieser Analyse zeigte Renew Energy Global interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu erkennen ist. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung laut Redaktion.