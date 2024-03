Renew Energy Global Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Renew Energy Global":

Die technische Analyse der Renew Energy Global-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,12 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 6,68 USD, was einem Unterschied von +9,15 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und liegt bei 6,79 USD, was nur einem Rückgang von 1,62 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung, insgesamt jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Renew Energy Global-Aktie überwiegend positiv bewertet und ihr ein Rating von "Gut" verliehen. Für die Zukunft erwarten sie eine Entwicklung von 19,76 Prozent und ein mittleres Kursziel von 8 USD. Daher wird die Aktie auch von institutioneller Seite aus insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Renew Energy Global-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wird sie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv, und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.