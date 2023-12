Renew Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Aktie von Renew wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 730,24 GBP, während der aktuelle Kurs bei 857 GBP liegt, was eine Abweichung von +17,36 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 772,5 GBP zeigt eine Abweichung von +10,94 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Renew derzeit eine Dividendenrendite von 2,49 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,48 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Bauwesen"-Branche beträgt -1. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Renew-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für Renew ist insgesamt "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen in den vergangenen zwölf Monaten. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose von 950 GBP für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 10,85 Prozent. Dies stellt also eine "Gut"-Empfehlung dar. Renew erhält daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Renew durchschnittlich bzw. kaum verändert sind. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung im Bereich Sentiment und Buzz.

Insgesamt erhält die Renew-Aktie demnach gemischte Bewertungen aus technischer Analyse, Dividende, Analysteneinschätzung und Sentiment und Buzz.