Renew Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Aktien. Der RSI der Renew-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 30, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 28,4, was darauf hindeutet, dass Renew überverkauft ist. Basierend auf der RSI-Bewertung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Renew überwiegend positiv diskutiert, und in den letzten ein bis zwei Tagen haben positive Themen weiterhin das Interesse der Anleger geweckt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Renew bei 2,49 %, was 1,98 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bauwesen liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Renew hat ein KGV von 14,48, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 35,45 im Bauwesen. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da sie unterbewertet ist.