Renew Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Aktienkurs von Renew verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,85 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" von 1,1 Prozent eine Überperformance von 19,75 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -0,58 Prozent, wobei Renew aktuell 21,44 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in Bezug auf Renew in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine überwiegend positive Richtung, was auch in den letzten ein bis zwei Tagen anhielt. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Renew mit 2,14 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 4,26 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und Buzz rund um Renew zeigte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden, erhält Renew in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Renew für diese Stufe daher mit "Neutral" bewertet.