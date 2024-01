Renew Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Renew-RSI weist einen Wert von 62,3 auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 39,66, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Renew aktuell einen Wert von 14,48 auf, was 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine Bewertung von "Gut" erhält.

Die Analysteneinschätzung der Renew-Aktie in den letzten zwölf Monaten zeigt 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das Kursziel im Mittel bei 950 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 12,16 Prozent impliziert und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Renew gab es in den sozialen Medien zuletzt weder besonders positive noch negative Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung und der fundamentalen Kennzahlen insgesamt eine neutrale bis positive Bewertung der Renew-Aktie.