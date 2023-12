Reneuron Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Reneuron derzeit um 23,41 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar 52,77 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung führt.

Im Branchenvergleich der Gesundheitspflege liegt die Rendite von Reneuron in den letzten 12 Monaten bei -66,29 Prozent, was mehr als 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt die Rendite von Reneuron mit 51,06 Prozent deutlich darunter. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Reneuron-Aktie beträgt 80, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Bewertung und ergibt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Reneuron liegt bei 0, was einer negativen Differenz von -3,21 Prozent zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie-Unternehmen entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Reneuron eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.