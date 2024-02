Reneuron Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Anlegerstimmung gegenüber Reneuron war in den letzten Tagen insgesamt neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls größtenteils neutral bewertet. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Reneuron daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs von Reneuron, was einer negativen Differenz von -3,34 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Reneuron als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Dabei ergibt sich für die Reneuron-Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung sowohl für den RSI7 (Sieben-Tage-Index) als auch für den RSI25 (25-Tage-Index). Insgesamt wird das Unternehmen daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Reneuron wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, wodurch das Unternehmen in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Basierend auf diesen Analyseergebnissen ergibt sich für Reneuron insgesamt eine Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung, Dividendenpolitik, Relative Strength Index und Sentiment und Buzz.