Renet Japan Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei Renetjapangroup wird der RSI der letzten 7 Tage und der 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 38,46 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls neutral, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Renetjapangroup-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 578,83 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 427 JPY liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist darauf hin, dass die Aktie unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Einschätzung der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer neutrale Themen aufgriffen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Renetjapangroup-Aktie hinsichtlich des RSI, der Stimmung und der technischen Analyse als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wird.