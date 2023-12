Imax Aktie: Füße still halten!

Die Imax-Aktie wird in verschiedenen Aspekten analysiert, um Anlegern eine umfassende Einschätzung zu geben.

In Bezug auf die Stimmung und Diskussionen der Anleger hat sich die Stimmungslage in den letzten Monaten verbessert. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls höher als üblich, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Imax-Aktie um -7,37 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Für den Zeitraum der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -12,08 Prozent. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Imax-Aktie wird als "Neutral" bewertet. Es liegen insgesamt 3 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung vor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 22,6 USD, was auf eine potenzielle Performance von 40,46 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 16,09 USD hindeutet. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten positiv eingeschätzt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Imax-Aktie ein "Neutral"-Rating. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (35) als auch der RSI der letzten 25 Tage (62,83) zeigen, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die umfassende Analyse eine neutrale Bewertung für die Imax-Aktie, die sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt.

