Rush Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Dividendenrendite der Aktie von Rush beträgt derzeit 1,51 %, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren einen geringeren Ertrag von 15,54 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In den letzten 12 Monaten erzielte Rush eine Performance von 28,95 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies jedoch eine Underperformance von -360,21 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite mit 205,65 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rush liegt bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,72 als unterbewertet angesehen wird und eine positive Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend der Rush-Aktie positiv ist, da der Schlusskurs sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (+17,53 Prozent) als auch der letzten 50 Handelstage (+6,55 Prozent) liegt. Insgesamt erhält die Rush-Aktie daher in der einfachen Charttechnik eine gute Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Rush-Aktie in der Dividendenpolitik und im Branchenvergleich eine schlechte Performance aufweist, jedoch aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und in der technischen Analyse eine gute Bewertung erhält.