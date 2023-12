Renesas Electronics Aktie: Ein wahrer Champion!

Die technische Analyse der Renesas Electronics-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2292,12 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2560,5 JPY liegt, was einer Abweichung von +11,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis des längerfristigen Durchschnitts. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2370,15 JPY, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt (+8,03 Prozent) und somit zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Renesas Electronics-Aktie also ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 43,7 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 43,64 auf einem Niveau, das eine "Neutral"-Einschätzung liefert. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Renesas Electronics-Aktie ist überwiegend positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Renesas Electronics-Aktie also positive Bewertungen auf Basis der technischen Analyse, der Stimmung der Anleger und der Diskussionsintensität.