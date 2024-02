Renesas Electronics Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Renesas Electronics Corp.":

In den letzten zwei Wochen wurde Renesas Electronics von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anlegerstimmung daher die Einstufung "Gut" zu. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Renesas Electronics liegt bei 52,71, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) wird Renesas Electronics unserer Ansicht nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 12,45, was einem Abstand von 92 Prozent zum Branchen-KGV von 152,19 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Renesas Electronics beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.