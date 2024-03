Renesas Electronics Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Renesas Electronics Corp.":

In den letzten zwei Wochen wurde Renesas Electronics von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist. Die Redaktion hat auch zwei genau berechenbare Signale gefunden, die als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Renesas Electronics zeigt dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Renesas Electronics weist kaum Änderungen auf und entspricht daher einem "Neutral"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Renesas Electronics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Renesas Electronics derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,73 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Abschließend zur technischen Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Renesas Electronics beläuft sich mittlerweile auf 2458,29 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 2430,5 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,13 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2513,19 JPY, was zu einem Abstand von -3,29 Prozent führt und die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote "Neutral" für die technische Analyse.