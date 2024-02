Renesas Electronics Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die technische Analyse von Renesas Electronics zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2402,82 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2446 JPY liegt, was einer Abweichung von +1,8 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2492,42 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Durchschnitt, mit einer Abweichung von -1,86 Prozent. Basierend auf trendfolgenden Indikatoren erhält Renesas Electronics daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen positive Veränderungen. Die Stimmung der Marktteilnehmer hat sich positiv entwickelt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Außerdem war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Renesas Electronics daher für dieses Kriterium ein "Gut".

Was die Dividende betrifft, schüttet Renesas Electronics im Vergleich zur Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,82 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Renesas Electronics weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 48,99 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 48,43 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, dass Renesas Electronics derzeit neutral bewertet wird.