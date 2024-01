Renesas Electronics Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Renesas Electronics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2309,15 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 2388,5 JPY (+3,44 Prozent Unterschied). Aus charttechnischer Sicht erhält sie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2392,99 JPY ergibt eine ähnliche Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag (-0,19 Prozent Abweichung).

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Renesas Electronics-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, weshalb ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Bei einer Betrachtung der letzten 25 Handelstage ist das Papier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Renesas Electronics-Aktie ist positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie veröffentlicht.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Renesas Electronics mit 13 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet anzusehen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.