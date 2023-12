Renesas Electronics Aktie: Die Bären zittern!

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Renesas Electronics festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Renesas Electronics in Bezug auf diese Kriterien daher ein "Schlecht".

Die Stimmung kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die soziale Medien eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Renesas Electronics liegt bei 44,82, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass die Renesas Electronics derzeit +7,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, wodurch eine kurzfristige Einschätzung als "Gut" erfolgt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +11,35 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.