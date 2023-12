Renesas ElectronicsADR Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Renesas Electronics verzeichnet aktuell einen Kurs von 2548 JPY, was einem Abstand von +7,71 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 hingegen +11,35 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut" Einstufung führt.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die Stimmung bezüglich Renesas Electronics auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen wurde jedoch eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Renesas Electronics festgestellt. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien haben zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht" geführt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen nahm ebenfalls ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Renesas Electronics daher in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 44,82, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 47,36, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" für Renesas Electronics.