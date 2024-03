Renergen Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Renergen":

Die Dividende von Renergen hat derzeit ein Verhältnis zum Aktienkurs von 0, was zu einer negativen Differenz von -28,41 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher hat unsere Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Renergen abgegeben.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Renergen derzeit bei 0,73 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 0,498 EUR gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von -31,78 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,54 EUR, was wiederum zu einer Differenz von -7,78 Prozent und einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Renergen liegt bei 51,61, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Renergen daher in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral".

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Renergen in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Es gab zwei positive und vier negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Renergen daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird Renergen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung vergeben.