Renergen Aktie: Was soll das denn werden?

Die Renergen wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,82 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,645 EUR) um -21,34 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies ergibt die Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,61 EUR, was einer Abweichung von +5,74 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Renergen derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 19,92 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik seitens der Redaktion.

Die Analyse der Social-Media-Diskussion zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich positiv gegenüber Renergen eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und zwei negative Tage, sowie vier Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Renergen daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Renergen-Aktie somit ein "Gut"-Rating.