Renergen Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Dividende von Renergen im Verhältnis zum Aktienkurs beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -20,04 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" führt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Renergen beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 2,63 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 17,19, dass Renergen überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Renergen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Neutral". In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Renergen-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.