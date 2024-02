Renergen Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Renergen":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktien von Renergen hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 80,91 erreicht, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt der RSI einen Wert von 81, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Renergen in den letzten Monaten angestiegen ist, was als positiv bewertet wird. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Renergen derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert haben, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine Einschätzung von "Schlecht".