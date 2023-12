Reneo Pharmaceuticals Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

In den letzten zwölf Monaten hat das Wertpapier von Reneo insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wurde. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gab keine Analystenupdates zu Reneo im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 32,78 USD für das Wertpapier ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotential von 2241,07 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1,4 USD. Daher wird das Wertpapier als "Gut" empfohlen.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Reneo derzeit bei 6,99 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 1,4 USD einen Abstand von -79,97 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich mit einem aktuellen Niveau von 6,22 USD eine Differenz von -77,49 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Reneo. Es gab insgesamt 12 positive und ein negatives Stimmungsbild. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Reneo daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anleger.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen. Dies basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert haben. Insgesamt wird daher für diese Stufe eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Insgesamt erhält Reneo somit gemäß der Analysteneinschätzung eine "Gut"-Bewertung, während die technische Analyse ein "Schlecht"-Befund ergibt. Die Anlegerstimmung wird ebenfalls als "Gut" eingestuft, während das Sentiment und der Buzz als "Schlecht" bewertet werden.