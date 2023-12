Reneo Pharmaceuticals Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Reneo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,96 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,6 USD, was einem Unterschied von -77,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,96 USD weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-73,15 Prozent Abweichung) auf eine negative Entwicklung hin. Somit erhält die Reneo-Aktie eine weitere "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Basis.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Reneo insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Keine der Bewertungen war "Neutral" oder "Schlecht". Mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 32,78 USD wird ein Aufwärtspotential von 1948,44 Prozent errechnet, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Reneo liegt bei 33,96, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 70,79, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".