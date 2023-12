Renegade Exploration Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Renegade Exploration-Aktie bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Ausschläge festgestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Renegade Exploration bei 50 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 55,56 und bestätigt somit die "Neutral"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,01 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,007 AUD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die Stimmung und Diskussionsintensität rund um die Renegade Exploration-Aktie zeigen mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt.

In Zusammenfassung erhält die Renegade Exploration-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Dies spiegelt auch das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionen in den sozialen Medien wider.