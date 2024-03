Renault ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Die Dividendenrendite von Renault liegt derzeit bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs für Anleger attraktiv ist. Die "Automobile"-Branche hat eine Dividendenrendite von 0, was bedeutet, dass Renault in dieser Hinsicht eine Differenz von -0 Prozent aufweist. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik von Renault als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Renault zeigt einen Wert von 10,01, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auf der Basis des RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 32 aufweist, wird die Situation als weder überkauft noch -verkauft angesehen. Daher erhält die Renault-Aktie in Bezug auf den RSI eine Gesamtbewertung von "Gut".

In terms of der technischen Analyse erhält die Renault-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 36,75 EUR, was einer Abweichung von +16,46 Prozent zum aktuellen Kurs von 42,8 EUR entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 37,03 EUR um +15,58 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Renault-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,79 Prozent erzielt, was 21,79 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt 0 Prozent, und Renault übertrifft diese um 21,79 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Insgesamt zeigt die aktuelle Analyse, dass die Renault-Aktie solide und attraktiv für Anleger ist, sowohl in Bezug auf Dividendenrendite, Relative Strength Index, technische Analyse und Branchenvergleich Aktienkurs.