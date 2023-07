Renault Quartalsprognosen: Aktionärsreaktionen auf erwarteten Umsatzrückgang und Gewinnverlust

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

In 81 Tagen ist es soweit: Renault wird seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, denn die Analystenhäuser prognostizieren ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal. Der Gewinn soll ebenfalls zurückgehen. Wie reagieren die Aktionäre auf diese Schätzungen?

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung von Renault satte 11,24 Mrd. EUR. Am Ende des Börsentages in 81 Tagen werden dann die neuen Quartalszahlen präsentiert. Die Analysten erwarten ein Umsatzminus von rund 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, was einer Summe von 0,00 EUR entspricht. Beim Gewinn wird mit einem Rückgang um etwa 0,00 Prozent auf eine Summe von 405 Mio. EUR gerechnet.

Für das ganze Jahr sind die Analysten jedoch optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um +10,40 Prozent steigenfallen und der Gewinn sogar um...