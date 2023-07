Renault Quartalsbilanz: Umsatzrückgang erwartet, optimistische Jahresprognosen beflügeln Aktienkurs

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

In genau 92 Tagen wird der französische Automobilhersteller Renault mit Sitz in Boulogne-Billancourt seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Renault-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Renault beträgt beeindruckende 10,91 Milliarden Euro. Daher liegt einiges an Spannung in der Luft, wenn die Quartalszahlen nach Börsenschluss bekannt gegeben werden. Die aktuellen Datenanalysen deuten darauf hin, dass es einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum letzten Quartal geben könnte. Im dritten Quartal des Jahres 2022 erzielte das Unternehmen noch einen Umsatz von 11,6 Milliarden Euro, während nun ein leichter Rückgang auf 11,6 Millionen Euro erwartet wird – also eine...