Renault im Check!

Die Anleger-Stimmung bei Renault ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Eine Analyse der sozialen Medien ergab 2 negative und 7 positive Signale, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Renault bei 35,9 EUR liegt, während der tatsächliche Kurs bei 35,07 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,31 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 36,11 EUR, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Renault zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 39,72 und 63,76, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Renault mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung bei Renault positiv ist, die technische Analyse jedoch zu einer neutralen Bewertung führt.